Die VST Building Technologies AG baut ihre internationalen Aktivitäten strategiekonform aus. Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Markteintritt in Dänemark konnte sich der Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau drei weitere Rohbauaufträge in Dänemark sichern. Die Neuaufträge haben ein Gesamtvolumen von rund 3,8 Mio. EUR. Konkret realisiert VST in Aarhus ein Neubauprojekt im Wohnimmobilienbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...