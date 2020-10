Nach den deutliche Zuwächsen beim Ölpreis am gestrigen Montag gab es auch am Dienstagvormittag leichte Preisaufschläge am Ölmarkt zu beobachten. Gegen 11.00 Uhr wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 41,46 US-Dollar gehandelt. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs ist das ein Zuwachs von rund 0,4 Prozent. Am Montag hatten die Ölpreise einen fulminanten Wochenauftakt hingelegt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...