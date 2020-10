Bitpanda ist derzeit in aller Munde, denn dem Wiener Fintech ist ein Riesen-Coup gelungen (ich hatte dir hier berichtet). Geschäftsführer und Mitgründer Eric (Demuth) verriet mir in diesem Zuge auch die Vision des heimischen Unternehmens. Sein Ziel ist klar: "In Österreich sind nur sechs Prozent am Kapitalmarkt aktiv. Unser Ziel ist es, die restlichen 94 Prozent zu erreichen und versuchen, diese ...

