Daimler hat den Pkw-Absatz im dritten Quartal nach dem Einbruch in der Corona-Krise dank einer kräftigen Erholung in China leicht gesteigert. Von Juli bis September verkaufte Mercedes-Benz mit 613.777 Fahrzeugen knapp vier Prozent mehr als im Vorjahresquartal, teilte der Autobauer am Dienstag mit.

