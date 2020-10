Nachdem die VW-Aktie die vergangenen Woche mit einem Minus beendete, hat das Papier in dieser Woche offenbar wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Und die Aufwärtsfahrt der Wolfsburger könnte weitergehen. So ist der Newsflow aktuell durchaus positiv zu bewerten: Analysten und das Kraftfahrtbundesamt haben sich zu Wort gemeldet.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Overweight" und mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...