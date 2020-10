Der vom Mainzer Unternehmen BioNTech entwickelte Corona-Impfstoffkandidat geht in den Zulassungsprozess. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde den Wirkstoff BNT162b2 in einem sogenannten Rolling-Review-Verfahren prüfen, teilten BioNTech und der US-Partner Pfizer, am heutigen Dienstag mit. Bei diesem Verfahren werden Daten aus der klinischen Prüfung fortlaufend eingereicht und bewertet. Die Aktie von BioNTech reagierte auf die Meldung mit einem kräftigen Kurssprung.Die Entscheidung der EMA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...