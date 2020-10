Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mexikanische Wirtschaft erlebt die größte Rezession der Geschichte: Im zweiten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 17,1%, so die Analysten der DekaBank.Für das gesamte Jahr 2020 würden die Analysten mit einer zweistelligen Schrumpfung rechnen. Die Regierung von Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) habe bei der Bekämpfung der Pandemie sehr zögerlich reagiert, was zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung geführt habe. Anders als in anderen Ländern habe AMLO auch keine nennenswerten fiskalischen Maßnahmen angekündigt, um die Folgen der Pandemie einzudämmen, was zu einer relativ schwachen Erholung führen werde. Zwar dürfte sich das Budgetdefizit weniger ausweiten als beispielsweise in Brasilien, aber die fehlende fiskalische Unterstützung dürfte für Unternehmen und Arbeitnehmer schwerwiegende Folgen haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...