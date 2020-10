ServiceNow ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit einer Spezialisierung auf die Digitalisierung der Arbeitsabläufe in größeren Unternehmen. Das Software-as-a-Service (SaaS) Unternehmen erreichte im letzten Jahr nachhaltig die Profitabilität und wurde sogar in den S und P 500 aufgenommen. Die Aktie überzeugt in der High-Growth-Investing-Analyse mit einem guten Wachstum bei einer geringen Verschuldung. Auch ist aufgrund des starken Free Cashflow der Score der Rule-of-40 hoch. Einziger Makel bleibt - wie so häufig - die Bewertung. Qualität hat eben seinen Preis! Ob die ServiceNow Aktie dennoch interessant ist, das möchten wir mit der folgenden Analyse herausarbeiten.

