US-Wirtschaft vor dem Comeback? Dieser Frühindikator gibt die Antwort

Noch immer schwelt die Corona-Pandemie weiter an, wie sich an den zuletzt wieder gestiegenen Infektionszahlen zeigt. Auch wenn immer noch nicht abzusehen ist, wann die Krise ausgestanden sein wird, bleiben viele Anleger optimistisch und setzen auf eine baldige schnelle Erholung der Weltwirtschaft. Vor allem die Entwicklung der US-Wirtschaft, bei der es sich nach wie vor um die größte Volkswirtschaft der Welt handelt, steht im Fokus.

US-Wirtschaft angeschlagen

Die USA wurden durch die Corona-Pandemie heftig zurückgeschlagen. So brach das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut dem US-Handelsministerium im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet gegenüber dem Vorquartal um 32 Prozent ein. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung zwischen April und Juni war damit der stärkste Einbruch in über 70 Jahren der Aufzeichnungen, da sowohl der Konsum als auch die Exporte und Investitionen stark zurückgingen. Doch der Rückgang im Gesamtjahr 2020 könnte möglicherweise weniger stark ausfallen als befürchtet. Die US-Notenbank Fed prognostizierte im August einen BIP-Rückgang von 3,7 Prozent, im Juni lag die Prognose noch bei einem Minus von 6,5 Prozent.

US-Börsen im Aufwind

Schaut man sich die jüngste Entwicklung der wichtigsten US-Aktienindizes an, so scheinen viele Anleger ebenfalls fest davon auszugehen, dass die US-Wirtschaft schon bald wieder zurück zu alter Stärke finden wird. So konnte der S&P 500 den Kursrückschlag aus dem ersten Quartal inzwischen wieder vollständig abschütteln und erreichte im September zwischenzeitlich sogar einen neuen Rekordstand.

Auch der am meisten beachtete Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial Average oder kurz Dow Jones hat den Kurseinbruch zwischen Februar und März inzwischen fast vollständig wettgemacht und notiert wieder in Sichtweite zum vorangegangenen Allzeithoch vom Februar. Ist die schnelle Erholung an der Wall Street ein Zeichen für ein baldiges Comeback der US-Wirtschaft oder handelt es sich hierbei nur um eine Spekulationsblase, die jederzeit wieder platzen könnte?

Dow Jones Transportation Average

Um diese Frage zu beantworten lohnt sich ein Blick auf einen Index, der weit weniger bekannt ist als Dow Jones, S&P 500 & Co., den Dow Jones Transportation Average (DJTA). Denn dieser Index zählt ebenfalls zu den wichtigsten Kursbarometern der USA, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der Aktienindex als Frühindikator Hinweise auf die Entwicklung der US-Konjunktur liefern kann.

