Genmab ist ein Überlebender. Während die meisten Biotech-Unternehmen des großen Hypes um die Jahrtausendwende eingingen, steht die dänische Firma heute so gut wie nie da. Im Jahr 2000 ging Genmab in Kopenhagen und Frankfurt mit einem Rekord-IPO für ein Biotech-Unternehmen an die Börse. Von Lucas von Reuss

