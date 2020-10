DJ Daimler will wieder zweistellige Marge erreichen - aber nur bei Rückenwind

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will die Kosten in den kommenden Jahren spürbar senken und mittelfristig die Rendite deutlich steigern. In einem "starken Marktumfeld" soll auch wieder eine zweistellige Marge erzielt werden, teilte der DAX-Konzern anlässlich einer virtuellen Investoren- und Analystenkonferenz mit. Bis 2025 soll die Umsatzrendite - auch unter ungünstigen Bedingungen - im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Die Fixkosten sollen durch Kapazitätsanpassungen und geringere Personalkosten um mehr als 20 Prozent gegenüber den Ist-Werten des Jahres 2019 sinken, so Daimler weiter. Die Sachinvestitionen sowie die Forschungs- und Entwicklungsausgaben sollen bis 2025 ebenfalls um mehr als ein Fünftel verringert werden.

"Wir streben bei Mercedes-Benz nichts weniger als die Führung im Bereich der Elektromobilität und Digitalisierung durch eine intelligente Plattformstrategie und einen softwarebasierten Ansatz an", so Daimler-Vorstand Markus Schäfer laut Mitteilung.

Der Stuttgarter Konzern muss genauso wie die Konkurrenz wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie und anhaltend hohen Aufwendungen für Elektromobilität und Digitalisierung die Kosten senken. Vor knapp einem Jahr hatte CEO Ola Källenius bis 2022 einen Margenanstieg auf 6 Prozent in Aussicht gestellt.

