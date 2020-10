11,7 % der weltweiten Venture-Capital-Investitionen in Klimatechnologie-Startups kommen europäischen Unternehmen zugute Knapp die Hälfte der besagten Investitionen fallen auf USA und Kanada 290 % höhere Investitionen in Klimatechnologie-Startups im vergangenen Jahr als noch 2013 Global Clean Energy ETF mit 63,3 % Anstieg im Jahresrückblick, während DAX nur 5,6 % an Notierung zulegte Steigendes Interesse nach grünen Aktien auf Google 11,7 Prozent der weltweiten Venture-Capital-Investitionen in Klimatechnologie-Startups ...

Den vollständigen Artikel lesen ...