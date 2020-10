Pacific Palisades, Kalifornien--(Newsfile Corp. - Dienstag, 6. Oktober 2020) - Green Stream Holdings Inc. (OTC Pink: GSFI) (http://www.GreenRainSolar.com), ein aufstrebender Marktführer im Bereich Solarversorgungs- und Finanzraum, freut sich bekannt zu geben, dass seine unverbindliche Vereinbarung mit der Aoki Group Inc. ("Aoki") aktualisiert wurde, um den Anbau und Versand von High-End-Pilzen durch die firmeneigene Solartechnologie zu umfassen.





Green Rain Solar LLC



Diese Initiative wurde neben der Entscheidung der Parteien vereinbart, da das Restaurantgeschäft inmitten der Lockerung der COVID-19-Beschränkungen weiter zunimmt.

Die Zusammenarbeit hat bereits ein revolutionäres Konzept in der Kultivierung und dem Export von High-End-Pilzen hervorgebracht, die in Aokis Restaurantkonzepten in den USA verwendet werden.

"GSFI wird Solar-Versandbehälter mit gefilterten Verdunkelungspaneelen ausgekleiden, die die notwendigen Nährstoffe an die Pilze liefern und gleichzeitig Licht blockieren, da es sonst der Ernte schaden könnte. Der Container wird die Pilze wachsen während des Transportes und bietet daher das frischeste "Farm to Table" Pilz Erfahrungen in der Existenz", sagt GSFI Geschäftsführer Madeline Cammarata.

Sie fügt hinzu: "Ein erfolgreiches Unterfangen hier in den USA wird uns Kanäle für die wirkungsvollen Beziehungen der Aoki Group auf der ganzen Welt öffnen unter anderem auch Japan, wo der Anbau von Sonnenpilzen eine wachsende Praxis ist." (1,2 Milliarden Yen (11 Millionen US-Dollar) werden über die Sustainergy in Tokio in die ersten Pilz-Solar-Standorte in der Präfektur Miyagi im Nordosten Japans investiert.)

Es ist ein perfektes Kompliment für unser bestehendes Geschäft, in dem unsere Solarinnovationen Solarenergie produzieren, die an die Gemeinden, denen wir dienen, vermietet wird, was enorme Einsparungen, positive Auswirkungen auf die Umwelt und langfristige Einnahmequellen für das Unternehmen und seine Aktionäre ermöglichen."





Kevin Aoki - Aoki Group



KEVIN AOKI - AOKI GROUP

Herr Kevin Aoki aus der renommierten Aoki-Familie, zu der das Benihana-Erbe, der Musikmogul Steve Aoki und das Model Devon Aoki (Versace, Lancéme, Chanel) gehören, arbeitet über seine Aoki-Gruppe mit GSFI zusammen. Er wird auch mit Green Stream Holdings Inc. zusammenarbeiten, um das erste Gewächshaus der nächsten Generation im Zentrum der Stadt Waikiki, Honolulu, Hawaii zu bauen.





Next-Generation Greenhouse



Die direkte Zusammenarbeit mit Aoki ermöglicht GSFI Geschäftsführer Madeline Cammarata, das erste off-grid nachhaltige solarbetriebene urban-zentrierte Gartengewächshaus zu schaffen um frische Produkte für Kevin Aokis Blue Tree Saftbars in Honolulu zu liefern.





Kevin Aokis Blue Tree



Das Gewächshaus der nächsten Generation wird das maßgeschneiderte rote Gewächshausglas des Unternehmens und nahtlose Solarpaneele verwenden. Die Technologie steigert das Pflanzenwachstum deutlich um 94 Prozent das in Zusammenarbeit mit dem berühmten Architekten Anthony Morali errichtet wird der mit dem Unternehmen auch an anderen Projekten arbeitet. Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit Herrn Morali eingegangen, mit dem es an einer Reihe von anderen bedeutender aktuellen und geplanter Solarprojekte beteiligt ist. Die Solar-Gewächshäuser werden von Green Rain Solar, LLC, einer Division des Unternehmens mit Sitz in Nevada, entwickelt und verwaltet.

Kevin Aoki schwärmt mit Begeisterung über den Geschäftsabschluss: "Ich habe immer die besten Bio-Zutaten für jedes Restaurant verlangt an dem ich beteiligt war und diese Zusammenarbeit könnte uns helfen in weniger Zeit bessere Ernten zu erzielen, um der ständig steigenden Nachfrage in meinen Restaurants gerecht zu werden. Die Rote-Glas-Technologie von Green Stream kann mir Geld sparen und zu einer höheren Leistung führen. Das rote Gewächshausglas entfernt grünes Licht und erhöht das Verhältnis von rotem zu blauem Licht, was das Wachstum der Pflanze um 94 % erhöht."

Es wird erwartet, dass Herr Aoki nach der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts die Technologie des Unternehmens in seinen weltweiten Restaurants auszubauen.

Investoren: Bitte richten Sie Ihre Presseanfragen zu einem unserer Solarstrom- und geplanten Solarprojekt an: info@greenstreamfinance.com





Aktionäre - besuchen Sie greenrainsolar.com um Neuigkeiten sowie andere Unternehmensinformationen zu finden.





GSFI - Strategic Moves 1



Über Green Stream Finance, Inc.:

Green Stream Finance, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Wyoming mit Satellitenbüros in Malibu, CA und New York, NY, konzentriert sich auf die Nutzung derzeit unerfüllter Märkte im Solarenergiebereich und ist derzeit in Kalifornien, Nevada, Arizona, Washington, New York, New Jersey, Massachusetts, New Mexico, Colorado, Hawaii und Kanada lizenziert. Die Solar-Gewächshäuser der nächsten Generation, die von Green Rain Solar, LLC, einer Division mit Sitz in Nevada, gebaut und verwaltet werden, nutzen proprietäre Gewächshaustechnologie und Markendesign, das vom weltberühmten Architekten Antony Morali entwickelt wurde. Das Unternehmen strebt derzeit wachstumsstarke Solarmarktsegmente für sein fortschrittliches Solargewächshaus und fortschrittliche Solarbatterieprodukte an. Das Unternehmen hat eine wachsende Präsenz in dem deutlich unterversorgten Solarmarkt in New York City, wo es 50.000 bis 100.000 Quadratmeter Dachfläche für die Installation seiner Solarmodule anstrebt. Green Stream möchte eine wichtige Partnerschaft mit großen Investmentgruppen, Brokern und privaten Investoren schmieden, um eine Vielzahl einzigartiger Anlagemöglichkeiten in den kommerziellen Solarenergiemärkten zu nutzen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe, ein wichtiger Akteur in diesem kritischen Bereich zu werden. Durch innovative Solarprodukte-Angebote und Branchenpartnerschaften ist das Unternehmen gut aufgestellt, um ein bedeutender Akteur im Solarbereich zu werden.

Über Kevin Aoki

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Führung, Vermarktung und dem Bau von Restaurants leitet Kevin sein eigenes Restaurantentwicklungsunternehmen, die Aoki Group. Ziel der Aoki Group ist es, neue Restaurantkonzepte wie Saftbars und Saki für den US-amerikanischen und internationalen Markt zu entwickeln.

Er ist ein Veteran des Restaurantgeschäfts, dessen Erziehung, Bildung und Kreativität zu einem Gastronomen verschmelzen, der für den Erfolg bestimmt ist. Als Sohn des Benihana-Gründers Rocky Aoki wuchs Kevin im Restaurantgeschäft auf und lernte schon früh alle Facetten der Vorder- und Rückseite des Hauses kennen.

Nach seinem Abschluss an der New York University mit einem BA in Marketing leitete Kevin über ein Dutzend Benihana-Restaurants in Kalifornien, Texas, Illinois, New York und Hawaii. Er hat auch Restaurants in Indonesien, Kuwait, Libanon, Dubai, Philippinen, Australien, Thailand, Korea und Kanada ins Leben gerufen und betrieben.

Für alle Anfragen Wenden Sie sich an:



info@greenstreamfinance.com

