Wie geht es jetzt weiter mit der Bayer-Aktie nach dem Kurseinbruch? Kommt der große Turnaround, oder ist es besser, die Finger von der Bayer-Aktie zu lassen? Sie sollten wissen:Die Bayer-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 24,1% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: -16,5%) und notiert aktuell bei 47,03 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Bayer-Aktie an der Börse um...

Den vollständigen Artikel lesen ...