Apple hat die Audiolösungen von Sonos, Bose und Logitech aus seinem Store entfernt - aktuell stehen Airpods, Earpods, der Homepod und Beats-Geräte im Mittelpunkt. Kommen jetzt bald neue Produkte? Schon in den vergangenen Jahren hatte Apple seinen Store immer mal wieder aufgeräumt, bevor der Konzern neue Produkte vorgestellt hat. So flogen 2014, kurz nach der Vorstellung der Apple Watch, die konkurrierenden Fitbit-Gerät aus den Regalen. Jetzt hat Apple im Audiobereich durchgefegt. Nach Bang & Olufsen traf es in den vergangenen Tagen Sonos, Bose und Logitech, deren Produkte über Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...