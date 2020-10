Reinbek (ots) - Nur noch wenige Wochen, dann stehen die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel vor der Tür. Wer mit einem perfekten Auftritt glänzen will, sollte nicht nur Outfit, Accessoires und Make-up im Blick haben, sondern auch die Nägel. Denn erst sie runden das Styling ab und sorgen für den perfekten Look. Doch besonders in der kalten Jahreszeit haben viele Frauen mit Problemnägeln zu kämpfen.Pünktlich zum neuen Jahr mit schön starken Nägel überzeugen - das wünschen sich viele Frauen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn warme, trockene Heizungsluft drinnen und kalte Luft draußen, lassen die Nägel schneller spröde werden. Hinzu kommt, dass die Nägel im Winter langsamer wachsen (1) und so den täglichen Beanspruchungen sowie äußeren Einflüssen länger standhalten müssen. Die Folge: Die strapazierten Nägel brechen ab, reißen ein und werden stumpf. Ein glanzvoller Auftritt sieht anders aus.Schnell und einfach die Nägel pflegenWer mit schön starken Nägeln an den Feiertagen und zum Jahreswechsel überzeugen möchte, muss ihnen Aufmerksamkeit widmen und Pflege schenken - viel Zeit braucht es dafür nicht mit Sililevo®.Der medizinische Nagelstärker versorgt die Nägel mit wichtigen Nährstoffen - regeneriert, remineralisiert und festigt diese. Mit der 3-fach Formel gibt Sililevo den Nägeln die fehlende Elastizität zurück und kräftigt sie:1. Einzigartige Kombination aufbauender InhaltsstoffeSililevo enthält die Stoffe Kieselsäure, Schwefel und Hydroxypropylchitosan (HPCH). Während die Kieselsäure sich mit dem Nagelkeratin verbindet, sorgt der Schwefel für eine gute Bindung zwischen den einzelnen Teilchen des Nagelkeratins. Die Nagelstruktur wird so gekräftigt und stabilisiert. Das HPCH bildet auf den Nägeln einen unsichtbaren, elastischen Film, der sie vor äußeren Einflüssen schützt.2. Direkte Wirkung durch ONY-FLEX® LacktechnologieDas HPCH besitzt eine besondere Eigenschaft: Es bindet an das Nagelkeratin. So können die Aufbaustoffe Kieselsäure und Schwefel tief in den Nagel transportiert werden.3. Einfache Anwendung mit wasserlöslichem HydrolackSililevo kann das Erscheinungsbild der Nägel innerhalb weniger Wochen verbessern. (2) Der geruchlose Hydrolack lässt sich einfach sowie bequem anwenden und trocknet schnell. Er sollte am besten einmal täglich abends vor dem Zubettgehen dünn mit dem Pinsel auf die Nägel aufgetragen werden. Die Inhaltsstoffe dringen über Nacht in die Nägel ein. Da Sililevo wasserlöslich ist, können eventuelle Lackreste einfach am nächsten Morgen mit Wasser abgewaschen werden. Ein Nagellackentferner wird nicht benötigt.Auf die Liste mit den guten Vorsätzen setzenWer zu spät erkennt, dass die Nägel für einen glanzvollen Auftritt nicht taugen, sollte am besten zu seinem nicht komplett perfekten Look stehen. Wer beispielsweise auf die ohnehin angegriffenen Nägel auch noch Farblack aufträgt, um eventuelle Risse oder Brüche zu verstecken, schadet ihnen nur noch zusätzlich. Denn in vielen farbigen Lacken sind Stoffe enthalten, die den Nägeln Feuchtigkeit entziehen und sie brüchig machen. Dann lieber die Nagelpflege groß auf die Liste der guten Vorsätze für das nächste Jahr schreiben.Quellen:(1) Deutsche Haut- und Allergiehilfe e. V. Aufbau und Wachstum von Haaren und Nägeln. Online-Quelle. URL: https://www.dha-haareundnaegel.de/aufbau.html, zuletzt abgerufen am 02.09.2020(2) Klinische Studie zur Wirksamkeit von Sililevo Nagellack bei 36 Personen über 4 Wochen: Sparavigna et a. J Plastic dermatol 2006;2: 31-38Pressekontakt:Anika BittorfPR ManagerAlmirall Hermal GmbHanika.bittorf@almirall.comTel.: +49 40 72704-513Original-Content von: Almirall Hermal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101812/4726598