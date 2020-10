Bei nur 10 Punkten Differenz zum Vortag bewegt sich der DAX heute kaum vom Fleck und notiert in der Mitte der heutigen Handelsspanne von 12.780 bis 12.870 Punkten. Positive Zahlen kommen indes von der deutschen Wirtschaft: Im August stiegen die Auftragseingänge um 4,5% - erwartet wurde hingegen nur ein Plus von 2,5%. Die meistgehandelten AKtien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN: A2PSR2) Als mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart gewinnt BioNTech heute 9,1%. Am Morgen wurde bekannt, ...

