Unterföhring (ots) --Eintracht Frankfurt - Würzburger Kickers am Freitag ab 13.45 Uhrlive -Borussia Dortmund - RSC Anderlecht am Samstag ab 14.45 Uhr live -Neben der linearen Ausstrahlung im Free-TV steht Sky Sport Newsauch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der SkySport App zur Verfügung Aufgrund der Länderspielpause ruht am kommenden Woche der Ball in der Bundesliga. Dennoch sind die Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga aktiv und nutzen die Pause für Testspiele und die Möglichkeit, Verletzungsrückkehrern und den letzten Neuzugängen vor Ende der Transferfrist erste Spielpraxis zu geben.Bei Sky Sport News dürfen sich Fußballfans auf die Live-Übertragung von zwei Partien im Free-TV auf freuen.Am Freitagnachmittag treten Eintracht Frankfurt und die Würzburger Kickers gegeneinander an. Für die Hessen könnten dabei erstmals die Neuzugänge Amin Younes und Markus Schubert zum Einsatz kommen, die kurz vor der Schließung des Transferfensters verpflichtet wurden. Auf Würzburger Seite könnte der brasilianische Verteidiger Ewerton auflaufen, der kürzlich vom Hamburger SV nach Franken wechselte. Sky Sport News berichtet ab 13.45 Uhr live, Martin Weinberger kommentiert.Am Samstag trifft Borussia Dortmund auf den RSC Anderlecht. Der belgische Rekordmeister wird seit dieser Saison vom ehemaligen HSV-Profi und langjährigen Manchester-City-Kapitän Vincent Kompany trainiert.Für den BVB geht es vor allem darum, die letzte Vorbereitungsmöglichkeit für das im Anschluss anstehende Marathon-Programm zu nutzen und unter anderem Kapitän Marco Reus nach seiner langen Verletzungspause weitere Einsatzzeit zu geben. Zwischen dem 17. Oktober und dem 7. November stehen für die Borussia drei englische Wochen in Folge auf dem Programm, in denen unter anderem die Bundesliga-Duelle gegen Schalke 04 und den FC Bayern sowie die ersten drei Spieltage der UEFA Champions League anstehen. Sky überträgt den Test der Dortmunder ab 14.45 Uhr live, Jaron Steiner ist als Kommentator im Einsatz.Neben der linearen Ausstrahlung im Free-TV stehen beide Spiele auch im frei empfangbaren Livestream von Sky Sport News auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883Thomas.kuhnert@sky.detwittercom/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4726633