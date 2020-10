DJ EnBW strebt Klimaneutralität bis 2035 an

BERLIN (Dow Jones)--Der baden-württembergische Energieversorger EnBW will bis 2035 vollständig klimaneutral werden. In einem Zwischenschritt sollen die CO2-Emissionen bis 2030 zunächst halbiert werden, wie der Konzern in Karlsruhe mitteilte. Ein entsprechendes Programm mit 25 Maßnahmen wurde dem Aufsichtsrat vorgestellt und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. "Wir werden jede Entscheidung und jede Investition daran messen und dadurch unser zukünftiges Wachstum fest mit Nachhaltigkeit verbinden", verspricht EnBW-Chef Frank Mastiaux.

Das Programm, das an den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales ausgerichtet sei, sieht für einige Teilbereiche sogar schon deutlich frühere Netto-Null-Emissionen vor. Erste Konzerngesellschaften wie die Energiedienst AG seien bereits klimaneutral. Anfang 2021 soll mit der Netze BW einer der ersten klimaneutralen Verteilnetzbetreiber in Deutschland folgen.

Die kohlegefeuerte Stromerzeugung will der baden-württembergische Staatsversorger bis 2030 von derzeit 4,6 Gigawatt auf dann 2,1 Gigawatt senken. Bis 2035 sollen dann alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein, drei Jahre vor dem offiziellen Kohleausstieg in Deutschland. Parallel dazu plant das Unternehmen, einen Fuel Switch zu prüfen, das heißt die Umstellung von Kohle auf zunächst klimafreundlichere Gase und im zweiten Schritt dann auf CO2-freien Wasserstoff.

Mit dem weiteren Ausbau von Ökostrom, Netzen, Ladesäulen und weiteren Geschäftsfeldern rechnet der Konzern mit einem deutlichen Ergebniswachstum von über 30 Prozent bis 2025. Die dafür nötigen Investitionen in Höhe von 12 Milliarden Euro sollen unter anderem über nachhaltige Finanzierungsstrategien gesichert werden. Allein in den vergangenen zwei Jahren hatte EnBW rund 2 Milliarden Euro über sogenannte grüne Anleihen finanziert. Auch intern hat das Unternehmen hohe Ansprüche: So soll der Papierverbrauch bis 2025 um bis zu 90 Prozent reduziert und eine nachhaltige Beschaffung bis hin zu den Betriebsrestaurants aufgebaut werden.

