Berlin (ots) -- Deutschland: heiße Wellness-Tipps von der Ostsee bis an die Alpen- Österreich: schöne Wellness-Spots in Kärnten und Tirol- Italien: coole Wellness-Oasen im Trentino und Südtirol Es ist Herbst. Die Tage werden kürzer, abends kühlt es merklich ab und die Blätter an den Bäumen verfärben sich. Unter Camping-Kennern gilt dieser Jahresabschnitt, der goldene Herbst, als die schönste Reisezeit. Die meisten Campingplätze haben noch geöffnet, sind aber nicht mehr so stark ausgelastet wie in der Sommersaison. Entspannung und Wellness sind angesagt. Ein umfassendes Wellness-Angebot ist auf vielen Campinganlagen inzwischen Standard. Mit Hallenbädern, Saunen, Dampfbad und Beauty-Abteilung sprechen die Betreiber Camper an, die sich im Herbst und im Winter einen erholsamen Urlaub auf dem Campingplatz wünschen. Die Campingexperten von PiNCAMP (https://www.pincamp.de ), dem Campingportal des ADAC, stellen die beliebtesten Wellness-Regionen in Deutschland und Europa vor und präsentieren eine Auswahl von 11 traumhaften Campingplätzen für perfekte Erholung und Entspannung (https://ots.de/0KPJ04).In Deutschland zählen die Nord- und Ostseeküste, die Alpen mit dem Allgäu und der Schwarzwald zu den beliebtesten Regionen für Wellness-Camping. In Österreich gelten das Salzburger Land,Tirol mit dem Zillertal, und Kärnten als die Destinationen mit den besten Wellness-Campingplätzen. Das Berner Oberland und Engelberg in der Schweiz sowie das Trentino und Südtirol in Italien sind weitere beliebte Campingziele für Wellness-Liebhaber.Campingexperte Uwe Frers, Geschäftsführer von PiNCAMP und der ADAC Camping GmbH, empfiehlt: "Die Wellness-Angebote der Campingplätze sind in die jeweiligen Hygienekonzepte integriert und Camping gilt in Corona-Zeiten als sichere Urlaubsform. Wir raten dennoch dringend dazu, sich vor Antritt einer Campingreise auf den Camping- und Corona-Seiten von PiNCAMP (https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/reisehinweise-faehren/corona-faq) über die aktuellen Reisebeschränkungen und Coronabestimmungen in Deutschland und Europa zu informieren."Wellness-Camping-Tipp Deutschland- Ostseecamping Ferienpark Zierow https://www.pincamp.de/campingplaetze/ostseecamping-ferienpark-zierow- Wellness-Camp Düne 6 https://www.pincamp.de/campingplaetze/wellness-camp-duene-6- Camping Brunnen im Schwangau https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-brunnen- Camping-Resort Allweglehen im Nationalpark Berchtesgaden https://www.pincamp.de/campingplaetzehttps://www.pincamp.de/campingplaetze/erlebnis-comfort-c-aufenfeld/camping-allweglehen (https://ots.de/jl6r5k)- Ferienparadies Schwarzwälder Hof https://www.pincamp.de/campingplaetze/ferienparadies-schwarzwaelder-hof- Camping Münstertal im Schwarzwald https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-muenstertal Wellness-Camping-Tipp Österreich:- Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld im Zillertal https://www.pincamp.de/campingplaetze/erlebnis-comfort-c-aufenfeld- Schluga Camping Hermagor, Kärnten https://www.pincamp.de/campingplaetze/schluga-camping-hermagor- Tirol-Camp in Fieberbrunn Kitzbüheler Alpen https://www.pincamp.de/campingplaetze/tirol-camp Wellness-Camping-Tipp Italien- Caravanpark Sexten in Südtirol https://www.pincamp.de/campingplaetze/caravanpark-sexten- Camping Catinaccio Rosengarten im Fassatal, Dolomiten https://www.pincamp.de/campingplaetze/camping-catinaccio-rosengarten (https://www.pincamp.de/campingplaetze/tirol-camp) --ServiceÜber 240 Wellness-Campingplätze in Europa: https://www.pincamp.de/campingthemen/wellness-campingÜber 800 Campingplätze online buchen und die schönsten Plätze sichern: https://www.pincamp.de/campingthemen/buchbare-campingplaetzeVor Beginn der Campingreise empfehlen die Verkehrsexperten des ADAC einen Blick auf die aktuelle Stauprognose: https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose (https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose/)Corona-SpecialInformieren Sie sich vor Antritt Ihrer Reise über die aktuelle Situation und Corona-Bestimmungen in Ihrem Reiseland. Dies gilt sowohl für Reisen innerhalb Deutschlands, als auch für Reiseziele im Ausland. Aktuelle Informationen zu Camping und Corona finden Sie bei PiNCAMP unter: https://www.pincamp.de/magazin/ratgeber/reisehinweise-faehren/corona-faq Zudem prüfen ADAC-Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze.