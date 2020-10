DJ Daimler kündigt 4 neue Luxusautos auf Elektroplattform an

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will ab kommendem Jahr vier neue Elektrowagen auf der eigenen E-Plattform auf den Markt bringen, um dann in den Folgejahren die Absatzziele für Stromer zu erreichen. Jeweils eine Limousine und ein SUV der beiden teuersten Baureihen S- und E-Klasse sollen ab 2021 an den Start gehen, teilte der DAX-Konzern anlässlich der Strategiekonferenz mit. Auch die Luxus-Nischenmarken AMG, Maybach und G sollen auf Basis der Electric Vehicle Architecture (EVA) elektrifiziert werden.

Auf Grundlage der zweiten neukonzipierten elektrischen Fahrzeugplattform, der sogenannten Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) für Fahrzeuge im Kompakt- und Mittelklasse-Segment, sollen dann ab 2025 weitere Modelle das Elektrofahrzeug-Portfolio komplettieren.

Daimler bekräftigte am Dienstag das Ziel, wonach bis 2030 über 50 Prozent des weltweiten Absatzes elektrisierte Autos sein sollen. Parallel will der Konzern die Investitionen in Verbrennungsmotoren "schnell" senken und die Zahl der Varianten bis 2030 um 70 Prozent reduzieren.

October 06, 2020

