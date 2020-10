Mainz (ots) - In Berlin und Brandenburg laufen die Dreharbeiten für das neoriginal"Liebe. Jetzt! Christmas Edition". In sechs Kurzgeschichten geht es erneut um Liebe, Beziehungen und das Zusammenleben in Coronazeiten - diesmal mit Fokus auf die Weihnachtszeit. Was bedeutet die Pandemie für die besinnliche Jahreszeit, in der die Menschen gewöhnlich ganz nah zusammenrücken? Voller Humor und Wärme werfen die Episoden ein Licht auf die Gefühlswelt, die das Leben mit der Pandemie in den Menschen auslöst. Drei Geschichten aus der ersten Staffel werden weitererzählt, drei neue kommen hinzu. Neben anderen spielen Lea Zoë Voss, Leonard Scheicher, Maryam Zaree, Dela Dabulamanzi, Sebastian Fräsdorf, Steffen Münster, Heiner Hardt, Úna Lir, Kirsten Block, Timo Jacobs, Daniel Zillmann, David Brizzi und Christina Große.Produziert wird "Liebe. Jetzt! Christmas Edition" von Studio Zentral im Auftrag von ZDFneo. Die Produzenten und Produzentin sind Lasse Scharpen, Lucas Schmidt und Darina Seng. Die Drehbücher wurden von Maryam Zaree, Alexander Lindh, Lena Krumkamp, Claudius Beutler, Corinna Poetter, Luisa Hardenberg, Annette Lober und Anne M. Kessel geschrieben. Regie führen Maryam Zaree, Alexander Lindh, Christina Ebelt und Philipp Eichholtz. Laura Mae Cuntze, Jasmin Maeda und Petra Tilger zeichnen als ZDF-Redakteurinnen verantwortlich. Christiane Meyer zur Capellen übernimmt die ZDFneo-Koordination.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 15. Oktober 2020. Bereits für Ende November 2020 ist die Veröffentlichung in der ZDFmediathek geplant. Dort ist auch weiterhin die erste Staffel verfügbar. Voraussichtlich Anfang Dezember ist "Liebe. Jetzt! Christmas Edition" in ZDFneo zu sehen.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/liebejetzthttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4726675