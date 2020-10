Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 26. September öffnete die Auto China 2020 als eine der wenigen Messen dieses Jahres ihre Türen. Die GAC Group führte im Rahmen der Ausstellung eine neue Generation von Power-Technologie "Mega Wave Power" sowie einen Konzept-Sportwagen - das Coupé-Cabriolet "ENPULSE" - ein, womit sie im Rampenlicht der Branche und der Verbraucher stand.Eine völlig neue Power-Technologie: "Mega Wave Power", weltweit führender thermischer Wirkungsgrad für MotorenDie GAC Group zeigte in Peking eine neue Power-Technologie, "Mega Wave Power", die eine neue Generation von Antriebskomponenten mit mehr Leistung, agilerem Ansprechverhalten und geringerem Kraftstoffverbrauch schafft. Nach 12 Jahren Forschung und Entwicklung bereitet die "Mega Wave Power" den Weg für eine vollständige Architektur von Energieversorgungsprodukten. Dem Motor 2.0 ATK der vierten Generation wurde von unabhängiger Seite bescheinigt, einen thermischen Wirkungsgrad von 42,10 Prozent zu erreichen, was die aktuellen Benchmarks für Benzinmotoren weltweit übertrifft. Auf der Grundlage dieser Plattform plant die GAC Group die Einführung von mehreren neuen Modellen, um Verbrauchern neue energiesparende Mobilitätslösungen anzubieten.Das Debüt des Coupé-Cabriolets ENPULSE der GAC Group auf der Automesse wurde mit Spannung erwartet. Dieser vollelektrische Sportwagen, der im F&E-Zentrum der GAC Group im Silicon Valley entwickelt wurde, kombiniert ein aerodynamisches Design und sportliches Flair mit einer neuen "elektrischen, lichtemittierenden Farbe", um eine Synergie zwischen Innen- und Außendesign zu erzielen. Darüber hinaus wurde AR-HUD-Technologie integriert, sodass während der Fahrt auf kreative Weise ein Gaming-Erlebnis entsteht.Der Fokus der GAC Group auf führende Technologie und zukunftsweisende Produkte demonstriert ihre starke Wettbewerbsfähigkeit. Feng Xingya, General Manager der GAC Group, führte aus: "Alle unsere Innovationen sollen den Kunden dienen. Im Kern geht es darum, Mehrwert zu schaffen. Wir konzentrieren uns auf das Kundenerlebnis, um für Kunden bei Produkten, Technologie und Services einen Mehrwert zu bieten."Der Erfolg der GAC Group beruht auf ihrer enormen Begeisterung für technologische Details und Kundenlokalisierung, um ihr Geschäft voranzutreiben. So kann die GAC Group Verbrauchern hochwertige, kostengünstige Produkte anbieten, die unter Branchenkollegen bei der Kosteneffizienz führend sind. Eine dieser Erfolgsgeschichten ist GPMA, eine neue globale modulare Plattform von GAC, AdiGO, ein vernetztes intelligentes Fahr-Ökosystem, und Power-Technologie, um die Produkte der Gruppe anzutreiben.Die GAC Group hat sich der Internationalisierung verschrieben und Verbraucher erkennen "GAC-Technologie", "GAC-Qualität" und "GAC-Service". Die GAC Group wird weiterhin auf den beiden Säulen von technologischer Innovation und Kundendienst aufbauen, um Verbrauchern das beste Mobilitätserlebnis zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306987/GAC_MOTOR_product_family.jpgPressekontakt:Mia18520259585Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113806/4726696