DJ Airbus erhält sechs Order für neue ACJ Two Twenty

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat nach der Markteinführung seines Businessjets ACJ Two Twenty seine ersten Aufträge für insgesamt sechs Flugzeuge erhalten. Wie Airbus am Dienstagnachmittag mitteilte, hat die Schweizer Fluggesellschaft Comlux zwei Maschinen bestellt. Vier weitere Flugzeuge gehen an Kunden, die anonym bleiben möchten. Die Indienststellung der ersten ACJ TwoTwenty bei Comlux Aviation ist für Anfang 2023 geplant.

October 06, 2020 08:56 ET (12:56 GMT)

