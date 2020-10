Der Verkauf der amerikanischen Salzgeschäfte (Morton Salt) bringt 3 Mrd. Dollar in die Kasse. Damit ist K+S in der Lage, den größten Teil seiner Schulden zu tilgen bzw. zu reduzieren.



Die Netto-Rechnung gibt es in Kürze mit der Vorlage der neuen Quartalszahlen. Der größte Aktivposten ist die Kanada-Tochter im Kali-Geschäft, womit K+S in der Weltliga der Kali-Produzenten weiterhin mitspielen kann. 1,15 Mrd. € Marktwert ist der niedrigste der letzten 30 Jahre.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info





K+S-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de