Mercedes-Benz Cars hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage in China den Absatz gesteigert.Rückenwind erhielt der Premiumautohersteller auch aus dem Heimatmarkt. In der Summe kletterten die Verkäufe von Mercedes Benz in den drei Monaten laut Mitteilung um 3,9 Prozent auf 613.770 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei einem Zehntel."Die Nachfrage unserer Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...