Zum nächsten Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 erhöht die Deutsche Bahn ihre Fernverkehrspreise. Das gab das Unternehmen am Dienstag in Berlin bekannt. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise, legt aber Wert auf die Feststellung, dass die Erhöhung nach ihrer gewichteten Berechnungsformel mit durchschnittlich nur einem Prozent über alle Angebote moderat ausfällt. Insbesondere bliebe das Vorjahresniveau auch weiterhin unterschritten, so der Logistiker. Immerhin hatte die Bahn Anfang des Jahres ihre Preise um rund zehn Prozent gesenkt. Natürlich wird...

