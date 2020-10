Die Aktie von Biotest kann am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Am Nachmittag liegt das Papier gut fünf Prozent im Plus bei 26,60 Euro. Damit nimmt der Wert wieder Kurs auf die Anfang September bei 29,00 Euro markierten Jahreshöchststände. Grund für den heutigen Kurssprung sind Fortschritte im Zusammenhang mit einem Corona-Behandlungsprogramm des Unternehmens.Wie Biotest mitteilte, wurde in der ESsCOVID (Escape from severe COVID-19) Studie der erste schwer erkrankte Covid-19-Patient mit Trimodulin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...