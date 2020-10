Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0005390965 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 06.10.2020 IT0005422768 Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A. 07.10.2020 Tausch 100:1

SE0007603493 Lagercrantz Group AB 06.10.2020 SE0014990966 Lagercrantz Group AB 07.10.2020 Tausch 1:3

CA8031601005 Sarama Resources Ltd. 06.10.2020 CA8031604074 Sarama Resources Ltd. 07.10.2020 Tausch 3:1

CA6046671054 Kuya Silver Corp. 06.10.2020 CA50149R1073 Kuya Silver Corp. 07.10.2020 Tausch 10:1

AU000000ICU0 IOUpay Ltd. 06.10.2020 AU0000108409 IOUpay Ltd. 07.10.2020 Tausch 1:1

