Das NGS-Assay zur Erstellung eines Profils der genomischen und subgenomischen RNA von SARS-CoV-2 in klinischen Proben bietet überzeugende Anwendungsfälle für eine schnelle Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Impfstoffentwicklung

Das Molekulardiagnostik-Unternehmen Lucence gab heute die Verfügbarkeit des weltweit ersten Assay-Kits bekannt, das direkt ein Profil der subgenomischen SARS-CoV-2-RNA (sgRNA), eines Markers der aktiven viralen Replikation1, aus klinischen Proben erstellt. DeepMARK nutzt AmpliMARK, die Next-Generation-Sequenzierungstechnologie (NGS) von Lucence, um das Genom und das Transkriptom von SARS-CoV-2 nachzuweisen und gleichzeitig zu analysieren.

Das Aufspüren von Quellen nicht zusammenhängender SARS-CoV-2-Fälle fördert eine schnelle Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens. Anhand qualitativ hochwertiger, genetischer Fingerabdrücke ermöglicht DeepMARK eine rasche Community Case-Rückverfolgung durch die Identifizierung von Übertragungswegen, Clustern und viraler Infektiosität. Dank der erhöhten Sensitivität von DeepMARK können außerdem asymptomatische und sich erholende Fälle gründlicher auf ihre Ansteckungsfähigkeit hin untersucht werden.

Für Wissenschaftler, die sich mit der Infektiosität befassen, ist die SARS-CoV-2 sgRNA ein anerkannter Marker für die aktive virale Replikation in Verbindung mit der Infektiosität2 und bietet zahlreiche Vorteile. Die Viruskultur ist zwar der Goldstandard, doch sie ist auch langsam, teuer und erfordert ein Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL3), was diesen Ansatz für die große Mehrheit der Proben unerschwinglich macht. Mit DeepMARK können klinische Proben mit einem einfachen Arbeitsablauf sicher und effizient profiliert werden.

Als Marker der viralen Replikation ist sgRNA zudem ein anerkannter Wirksamkeitsmaßstab bei der Entwicklung von SARS-CoV-2-Impfstoffen.3 Daher könnte eine umfassende sgRNA-Profilierung mit DeepMARK eine effizientere Impfstoffentwicklung erleichtern.

"Der genetische Fingerabdruck ermöglicht eine schnellere und tiefergehende Analyse der Virusverbreitung. Dieses Instrument ermöglicht ein genaueres Verständnis von SARS-CoV-2 und trägt zum laufenden Kampf gegen COVID-19 bei", so A/Prof. Hsu Li Yang, Vice Dean, Global Health, Sawe Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore.

DeepMARK ist Teil des molekularen SARS-CoV-2-Diagnostikspektrums von Lucence. Lucence stellt auch das SAFER Sample Kit her, ein Speichel-Stabilisierungs-Kit mit einer Berichten zufolge um 36 höheren Empfindlichkeit beim Nachweis von COVID-19 im Vergleich zu Nasen-Rachen-Abstrichen.4

Über DeepMARK

DeepMARK ist ein Sequenzierungs-(NGS)-Testkit der nächsten Generation für die qualitative Analyse der SARS-CoV-2-RNA. Nur zu Prüfungszwecken. Die Leistungsmerkmale dieses Produkts wurden noch nicht belegt.

Über Lucence

Lucence ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das hochmoderne, hochempfindliche Tests zur Krankheitserkennung und Therapiewahl herstellt. Es hat seinen Hauptsitz in Singapur bzw. Kalifornien und erbringt seine Dienstleistungen weltweit durch ein akkreditiertes Zentrallabor. Weitere Informationen erhalten Sie unter enquiry@lucence.com, oder besuchen Sie www.lucence.com/deepmark.

