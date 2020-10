Erweiterung des Portfolios des Geschäftsbereichs Vision Care Materials der Mitsui Chemicals Group

Mitsui Chemicals, Inc. (Tokio: 4183; Präsident und CEO: HASHIMOTO Osamu) gab heute bekannt, dass das Konzernunternehmen SDC Technologies, Inc. die COTEC GmbH übernommen hat. COTEX befasste sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und der Erforschung von hydrophoben und Antireflexbeschichtungen und wurde am 1. Oktober 2020 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SDC.

Der Geschäftsbereich Vision Care Materials der Mitsui Chemicals Group verfügt über eine vielfältige Produktpalette. Zu den ophthalmologischen Linsenmaterialien gehören die MR-Serie optischer Linsenmaterialien mit hohem Brechungsindex sowie Linsenmaterialien mit mittlerem und niedrigem Brechungsindex. Im Bereich Beschichtungsmaterialien hat die Mitsui Chemicals Group nach der Übernahme von SDC im Jahr 2008 das Konzernunternehmen genutzt, um den Antibeschlag-Beschichtungsspezialisten FSI Coating Technologies, Inc. 2010 unter sein Dach zu bringen. Der Hersteller von UV-härtbaren Hartbeschichtungen, LTI Coating Technologies, LTI, wurde 2014 übernommen, bevor er im Rahmen einer Fusion vom Absorptionstyp 2017 in SDC integriert wurde. Mit dem Experten für hydrophobe und Antireflexbeschichtungen COTEC als jüngste Übernahme möchte die Mitsui Chemicals Group ihr Angebot an Beschichtungslösungen für den Markt für Augenlinsen verbessern.

Die Mitsui Chemicals Group beabsichtigt, das Portfolio ihres Geschäftsbereichs Vision Care Materials weiter auszubauen und auf der Grundlage des Konzepts der Qualität der Sicht (Quality of View, QoV)* ihr Engagement für die Produktentwicklung fortzusetzen, die auf die Korrektur des Sehvermögens und die Verbesserung der Gesundheit und des Komforts der Augen abzielt. Dies alles ist Teil der Bemühungen der Mitsui Chemicals Group, den Menschen eine bessere Sicht auf die Welt zu ermöglichen.

*QoV: Ein Maß für Qualität und Zufriedenheit in allen Bereichen, die mit Augen und Sehvermögen in unserem Leben zusammenhängen. Der Begriff umfasst Sehoptimierung und -komfort, Augengesundheit und Maßnahmen zur Vorbeugung optischer Erkrankungen.

Unternehmensprofile SDC Technologies https://sdctech.com/ COTEC GmbH https://www.cotec-gmbh.com/en/ Firmenhauptsitz Kalifornien, USA Bayern, Deutschland Vertreter Antonios Grigoriou Michael Fliedner Gründungsdatum 1986 1997 Zusammensetzung der Aktien Mitsui Chemicals, Inc. (Mitsui Chemicals America, Inc.): 100 SDC Technologies, Inc.: 100 Geschäftstätigkeit Herstellung, Vertrieb und Forschung von Hartbeschichtungen, Antibeschlagbeschichtungen und Beschichtungsanlagen Herstellung, Vertrieb und Forschung von hydrophoben Beschichtungen, Antireflexbeschichtungen und Verfahrenstechnik Hauptanwendungen Brillen, Mobilität Brillen, Automobildisplays, Präzisionsoptik Niederlassungen USA, Singapur, Großbritannien, China Deutschland

"Gemeinsam können wir Beschichtungsmaterialien für alle Schichten eines kompletten Brillenglas-Beschichtungsstapels bereitstellen", sagte Antonios Grigoriou, CEO und Präsident von SDC. "Von der innovativen MR-Serie von Mitsui Chemicals mit optischen Linsenmaterialien mit hohem Brechungsindex über die erstklassigen abriebfesten Hartlacke CrystalCoat der obersten Schicht von SDC bis hin zu den Antireflexbeschichtungsmaterialien von COTEC und zur Nanobeschichtung der DURALON-Markenfamilie mit leicht zu reinigendem Fingerabdruck sowie Anti-Schmier-Formel und Öl-/Wasserabweisung."

"Wir fühlen uns geehrt, dieses Know-how in die SDC-Organisation zu integrieren", sagte Michael Fliedner, CEO von COTEC. "Durch die Partnerschaft mit der SDC wird das Know-how beider Unternehmen in der Polymerchemie und der Dünnschichtbeschichtungstechnologie kombiniert. Dies stärkt die Innovationskraft beider Unternehmen. Die bestehenden Vertriebskanäle und Anwendungseinrichtungen der SDC werden es COTEC ermöglichen, seine Präsenz in Asien und Amerika zu stärken."

