(shareribs.com) Springfield 06.10.2020 - Der Absatz von Cannabis im US-Bundesstaat Illinois ist im vergangenen Monat erneut weiter geklettert. Der Bundesstaat verzeichnet immer neue Absatzrekorde. In wenigen Wochen wird in vier US-Bundesstaaten über die vollständige Legalisierung von Cannabis abgestimmt. Dazu zählen New Jersey, Arizona, Montana und South Dakota. In Illinois ist die Legalisierung bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...