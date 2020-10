DJ Merkel und Erdogan sprechen über EU und östliches Mittelmeer

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Weiterentwicklung der EU-Türkei Beziehungen und über die Spannungen im östlichen Mittelmeer gesprochen. "Die Bundeskanzlerin sprach sich dafür aus, rasch Schritte hinsichtlich einer Agenda zur Weiterentwicklung der EU-Türkei Beziehungen einzuleiten, wie sie in den Schlussfolgerungen des zurückliegenden Europäischen Rates vorgesehen ist", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert zu der Videokonferenz zwischen beiden. Auch habe Merkel unterstrichen, dass die regionalen Spannungen im östlichen Mittelmeer "weiter abzubauen" seien.

Beim EU-Sondergipfel vergangene Woche haben die 27 Staats- und Regierungschefs eine Drohung mit Sanktionen gegen die Türkei ausgesprochen. Die EU drohte der Türkei, dass sie "alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente" nutzen werde, wenn sich Ankara bei den umstrittenen Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer nicht zum Dialog bereitstehe und Provokationen gegenüber Zypern nicht beende. Gleichzeitig bot man eine konstruktive Agenda mit der Türkei an, wenn die Bemühungen um eine Abnahme der Spannungen im östlichen Mittelmeer erfolgreich seien.

In dem Gespräch mit Erdogan hat sich Merkel auch für eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ausgesprochen. Zudem signalisierte sie Unterstützung für eine Waffenruhe und auf substanzielle Fortschritte zielende Gespräche in der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Türkei ist ein enger Verbündeter des ebenfalls turksprachigen Aserbaidschan.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 10:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.