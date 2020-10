Mainz (ots) - Woche 41/20Fr., 9.10.22.00 heute journalmit Politbarometer und WetterBitte Änderung beachten:Moderation: Marietta Slomka Bitte streichen: Bettina SchaustenWoche 42/20Do., 15.10.18.00 Neue FolgenSOKO StuttgartNachts im MuseumBitte Korrektur bei Rollen & Darsteller beachten:Jutta Bruckner Rosa Enskat Bitte streichen: RoseBitte Korrekturen in der Stabliste beachten:Buch: Ralf Hertwig, Thomas Bahmann Bitte streichen: HerwigRegie: Gero WeinreuterBitte streichen: WeinreutherWoche 43/20Sa., 17.10.12.45 ZDF SPORTextraWintersport Alpiner Ski-WeltcupRiesenslalom Damen, 1. Lauf. . .Bitte Änderung beachten:Reporter: Julius HilfenhausBitte streichen: Aris Donzelli. . .ca. 13.00 UhrAlpiner Ski-WeltcupRiesenslalom Damen, 2. Lauf. . .Bitte Änderung beachten:Reporter: Julius HilfenhausBitte streichen: Aris Donzelli_________________________zu Sa., 17.10.Bitte neuen Ausdruck beachten:0.25 ZDF SPORTextra (VPS 0.24/HD)BoxenArtem Harutyunyan (GER) - Timo Schwarzkopf (GER)Übertragung aus der Mitsubishi Electric Halle in DüsseldorfReporter: Volker GrubeModeration: Yorck Polus In der Zusammenfassung:Christian Thun (USA) - Onoriode Ehwarieme (NGR) Boxen aus Düsseldorf bei zdfsport.de im Livestream ab 21.30 Uhr:Senad Gashi (GER) - Kem Ljungquist (DEN)Zhan Kossoboutskiy (KAZ) - Steve Vukosa (USA) Do., 22.10.18.00 SOKO StuttgartAbstiegskampfBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Regie: Gero Weinreuter Bitte streichen: WeinreutherWoche 44/20Do., 29.10.18.00 SOKO StuttgartSchön bis in den TodBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Regie: Gero Weinreuter Bitte streichen: Weinreuther(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 3.10 Uhr berücksichtigen.)Woche 45/20Do., 5.11.18.00 SOKO StuttgartRuhe in FriedenBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Regie: Gero Weinreuter Bitte streichen: Weinreuther(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 2.25 Uhr berücksichtigen.)Woche 46/20Do., 12.11.18.00 SOKO StuttgartBurlesqueBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Regie: Gero Weinreuter Bitte streichen: Weinreuther(Korrektur bitte auch für die Wiederholung um 3.10 Uhr berücksichtigen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4726836