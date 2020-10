Die Hausse der Technologieaktien hat die Bewertung der Wachstumswerte in ungeahnte Höhen getrieben. Value-Aktien dagegen, die vorwiegend von Unternehmen der "Old Economy" stammen, haben den Aufschwung kaum mitgemacht. Entsprechend niedrig sind dort die Bewertungen geworden. Der Abstand zwischen Growth und Value war selten so riesig. Aber nun könnte ein Favoritenwechsel bevorstehen. Was spricht dafür? Da sind zunächst einmal die gängigen Bewertungskennziffern. Nehmen wir den MSCI World mit seinen gut 1600 Aktien aus 23 Industrieländern als Maßstab, dann ergab sich bei seinen beiden Komponenten MSCI World Growth und MSCI World Value Ende September folgendes Bild: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die nächsten 12 Monate beträgt beim MSCI World Growth im Durchschnitt 30,1, beim Value-Pendant ist es mit 14,5 nicht einmal die Hälfte. Die Dividendenrendite liegt beim MSCI World Growth mit 0,91% bei weniger als einem Drittel des MSCI World Value. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) des Wachstumssektors ist mit 6,6 sogar gut viermal so hoch wie das des Value-Segments mit 1,55. Angesichts dieser Bewertungskennzahlen wird klar, dass der Run in die Technologietitel - insbesondere in den USA - den Growth-Sektor sehr teuer gemacht hat. Um diese ...

