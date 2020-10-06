DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DE RAJ GROUP AG INH O.N. DRJ DE000A2GSWR1 06.10.2020 HZE/EOT
START RESTART AUCTION: 00:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 00:10
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