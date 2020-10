DJ EZB/Lagarde: Stabilisierungsfonds Schritt zu gemeinsamer Wirtschaftspolitik

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde betrachtet den im Zuge der Corona-Krise aufgesetzten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Recevory and Resilience Fund) als einen Schritt in Richtung einer stärker koordinierten Wirtschaftspolitik der Euro-Länder. "Der Recevory and Resilience Fund ist ein Schritt in die Richtung, mehr Gemeinsames als Trennendes zu haben", sagte Lagarde in einer virtuellen Podiumsdiskussion anlässlich des 50. Jahrestags des so Werner-Plans.

Der 1970 vom luxemburgischen Finanzminister Pierre Werner vorgelegte Plan sah die Schaffung einer Währungsunion bis 1980 vor. Er sah auch die Schaffung einer EU-Behörde zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der einzelnen Länder vor.

October 06, 2020 11:17 ET (15:17 GMT)

