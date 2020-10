DJ Aktien Schweiz schließen leichter - Santhera zweistellig abwärts

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schaukelbörse hat sich am Dienstag in der Schweiz fortgesetzt. Nach den Gewinnen zum Wochenstart ging es am Dienstag wieder abwärts. Treibende und drückende Impulse seien aktuell im Gleichgewicht, so dass eine länger anhaltende Richtungsfindung schwierig sei, sagten Teilnehmer. Am Vortag hatten Meldungen zur Genesung des US-Präsidenten etwas gestützt. Doch die Unsicherheiten wegen der steigenden Corona-Infektionen in vielen Ländern rund um den Globus verursachten Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung. Auch die Unsicherheiten rund um die US-Präsidentschaftswahlen hielten an. Andererseits hoffen die Märkte auf Geleitschutz der Notenbanken und der Regierungen.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.33 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 41,02 (zuvor: 36,53) Millionen Aktien. Für die Aktie von Santhera geht es um knapp 27 Prozent nach unten, nachdem das Biotechnologieunternehmen aus Pratteln die Phase-3-Studie von Sideros eingestellt hatte. Die Entscheidung fiel, nachdem Daten aus einer Interimsanalyse darauf hingewiesen hatten, dass die Studie ihren primären Endpunkt kaum erreichen werde. Santhera will nun eine Restrukturierung des Unternehmens einleiten und die Geschäftstätigkeit neu ausrichten.

Die Logitech-Aktie verlor 5,1 Prozent. Hintergrund war, dass Apple die Audio-Produkte von Logitech und anderer Konkurrenten aus den Läden verbannt hat. Dies könnte dafür sprechen, dass Apple eigene Lösungen entwickelt. Die Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche fielen zwischen 0,7 und 1,5 Prozent und zogen den SMI-Index abwärts.

Bankenwerte waren dagegen europaweit gesucht. Sie haben noch Potenzial, nachdem sie sich weniger als andere Branchen von dem Coronabedingten Schwächeanfall erholt haben. Credit Suisse gewannen 1,6 Prozent und UBS 1,9 Prozent.

