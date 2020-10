Auf die Plätze, fertig: Noch diesen Monat soll Alibabas Fintech-Ableger Ant Financial an die Börsen kommen. Das IPO wird voraussichtlich das größte aller Zeiten. Während deutsche Anleger die Aktie erst mit Beginn des offiziellen Handels kaufen können, reißen sich in Asien bereits jetzt namhafte Adressen um die Anteile.Singapurs Staatsfonds GIC Pte will Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde zeichnen. Von der staatlichen Holdingsgesellschaft Temasek ist ebenfalls bereits bekannt, dass sie im ...

