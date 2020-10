NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat S&T nach der Stellungnahme des IT-Dienstleisters zu einem kritischen Bericht eines Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Nach wie vor habe er zu diesem Bericht keinen Zugang und daher nicht gelesen, aber offenbar gehe es darin wohl um ungenügende Transparenz aufgrund eines komplexen Geschäftsmodells, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders neue Erkenntnisse ergäben sich daraus nicht./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 10:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 10:28 / ET





ISIN: AT0000A0E9W5

