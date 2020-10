DJ EZB/Lane: Höhere Infektionszahlen sind neue Herausforderung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die höheren Corona-Infektionszahlen im Euroraum nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane als eine "neue Herausforderung". "Der Wiederanstieg der Infektionszahlen und die damit verbundenen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen stellen neue Herausforderungen dar, vor allem die besonders stark von Abstandsregeln betroffenen Sektoren", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext bei der Jahrestagung der National Association for Business Economists (NABE).

Mehrere Euro-Länder hatten in den vergangenen Tagen für einzelne Regionen verschärfte Regeln zur Eindämmung der neuen Corona-Infektionswelle eingeführt, vor allem Frankreich. Aber auch einzelne Städte wie Frankfurt schränken das öffentliche Leben wieder ein. "In diesem Umfeld sind Haushalte unsicher hinsichtlich ihrer Beschäftigungs- und Gehaltsaussichten und sparen daher vorsichtshalber mehr", sagte der EZB-Chefvolkswirt. Unternehmen verschöben wegen der Unsicherheiten in Bezug auf die Nachfrage ihre Investitionen.

Die EZB ging in ihren im September veröffentlichten makroökonomischen Projektionen von etwas mehr Wachstum und Inflation als zuvor aus. Dieses Szenario gilt nach Aussagen verschiedener EZB-Offizieller auch dann noch, wenn es zu vereinzelten und milden Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen sollte.

October 06, 2020

