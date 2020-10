DJ COMPANY TALK/Apple stellt möglicherweise am 13. Oktober neue iPhones vor

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern Apple will am 13. Oktober eine Online-Veranstaltung abhalten und Branchenkenner rechnen mit der Präsentation einer neuen iPhone-Familie. Das Unternehmen hielt im September eine virtuelle Veranstaltung ab, bei der es neue iPads, Apple-Uhren und Abonnementpakete vorstellte. Neue iPhones präsentierte Apple dabei nicht. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine ersten 5G-fähigen Geräte bei der Veranstaltung im Oktober in Vorbereitung auf die Weihnachtssaison zeigen wird. Die virtuelle Veranstaltung findet am 13. Oktober um 13.00 Uhr Eastern Time statt.

Zudem berichtete die Agentur Bloomberg, dass Apple den Verkauf aller Kopfhörer und Lautsprecher von Bose, die Lautsprecher der Marke Ultimate Ears von Logitech und die Lautsprecher von Sonos zum Ende des letzten Monats eingestellt haben soll. Apple entwickle eigene Über-Ohr-Kopfhörer und arbeite an einer kleineren Version seiner HomePod smart speakers. Apple, Logitech und Sonos waren für einen Kommentar nicht erreichbar.

October 06, 2020 12:55 ET (16:55 GMT)

