DJ Danone verkauft Yakult-Anteil für rund 470 Millionen Euro

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die französische Danone SA verkauft ihre 6,61-prozentige Beteiligung am Probiotika-Anbieter Yakult Honsha Co. für etwa 470 Millionen Euro. Der Anteil sei im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens veräußert worden, erklärte Danone. Die Abwicklung der Transaktion sei für Freitag vorgesehen. Mit den Einnahmen will der Konzern seine Bilanz stärken.

October 06, 2020

