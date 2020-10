Die Katze ist aus dem Sack. Apple lädt für den kommenden Dienstag, 13. Oktober zum Special-Event in den Apple Park in Cupertino. Das iPhone 12 ist fast da. Apple-Fans sollten sich den kommenden Dienstag freihalten. Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet am 13. Oktober 2020 das Apple-Event, das der Hersteller unter das Motto "Hi, Speed" gestellt hat. Die Einladungen werden offenbar gerade verschickt. Wie schon das iPad- und Watch-Event im September wird die Veranstaltung virtuell abgehalten. Wie wir gesehen haben, eignet sich das ...

