Was doch so eine kleine Meldung alles auslösen kann. Am heutigen Tag wurde mitgeteilt, dass die in Amerika angesiedelte Investmentgesellschaft Capital Group ihre Beteiligung an der Commerzbank aufgestockt hat.Auf den ersten Blick geht es allerdings um nicht viel. Denn die Beteiligung wurde von zuvor 4,82 % auf nun 5,31 % angehoben. Dennoch verschafft das der Commerzbank-Aktie ein Plus von über 5 % am heutigen Tag. Doch das nicht nur, weil die Capital Group bislang schon drittgrößter Aktionär war hinter Cerberus (5,01 %) und dem deutschen Staat (15,6 %).Vorbereitungen für eine Fusion?Vielmehr schießen hier bei einigen Investoren sicher die Überlegungen ins Kraut, da Capital auch stark bei der Deutschen Bank engagiert ist. Dort ist sie mit aktuell gemeldeten 3,74 % sogar zweitgrößter Einzel-Aktionär. Natürlich geht es nach wie vor darum, ob es eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank geben könnte, die möglicherweise auch von einem solchen Investor angestoßen werden würde.

