DJ Berlin schließt wegen steigender Corona-Zahlen nachts Bars und Kioske

BERLIN (AFP)--Wegen rasant steigender Corona-Infektionszahlen in der Hauptstadt hat der Berliner Senat neue Beschränkungen beschlossen. Ab Samstag müssten zwischen 23.00 und 06.00 Uhr alle Stellen geschlossen bleiben, "wo man Alkohol kaufen könnte", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag nach einer Sondersitzung des Senats. Das gelte etwa für Bars und Restaurants, Supermärkte und die in Berlin Spätis genannten Kioske. Tankstellen dürften im fraglichen Zeitraum nur Benzin und Ersatzteile verkaufen.

Im gleichen Zeitraum gilt laut Behrendt außerdem ein "Zerstreuungsgebot" im öffentlichen Raum. Das bedeute, dass Treffen etwa in Parks oder auf öffentlichen Plätzen um 23.00 Uhr beendet werden müssten. Danach dürfen sich bis 06.00 Uhr nur noch maximal fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten oder Angehörige zweier Haushalte im Freien treffen. Auch zur übrigen Tageszeit werden die Kontaktbeschränkungen verschärft, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte. Im privaten Bereich dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen in geschlossenen Räumen treffen. Bisher sind 25 Teilnehmer erlaubt.

Es handele sich um "erhebliche Eingriffe", die aber nötig seien, um einen kompletten Lockdown noch zu verhindern, sagte Müller. Er appellierte an die Bürger, die Corona-Maßnahmen konsequent umzusetzen: "Ich bitte alle um Mithilfe in jedem Lebensbereich." Die neuen Maßnahmen gelten den Angaben zufolge zunächst bis zum 31. Oktober. Dann sollen sie je nach Infektionsgeschehen angepasst werden. In Berlin waren die Corona-Zahlen wie vielerorts in Deutschland zuletzt deutlich gestiegen. Vier der zwölf Bezirke haben die kritische Schwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Für Berlin insgesamt liegt der Wert aktuell bei etwa 44.

