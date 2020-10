DJ Daimler: Mercedes-Benz wird weiter mehr als 2 Millionen Autos verkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will sich künftig verstärkt auf profitable Premiumwagen konzentrieren und daher die Modellpalette überprüfen. Es könnten zwischen 100.000 und 200.000 Fahrzeuge im Jahr künftig weniger abgesetzt werden, sagte CEO Ola Källenius während einer Strategiekonferenz. Unter die Marke von 2 Millionen Autos werde Mercedes-Benz aber im Jahr nicht fallen. Der reine Fokus auf Volumen mit hohen Verkäufen in der Kompaktklasse sei nicht das Ziel.

Die künftig nicht mehr angebotenen Fahrzeuge würden die Rendite tendenziell nur nach unten ziehen. Stattdessen soll die Luxus-Positionierung der Marke Mercedes-Benz ausgebaut werden, so der Stuttgarter Konzern weiter. Im Endeffekt werde dadurch die Gewinnschwelle abgesenkt, Daimler werde also im Vergleich zu früheren Jahren früher schwarze Zahlen erzielen. Vergangenes Jahr hatte Mercedes-Benz rund 2,34 Millionen Autos verkauft.

Zu den umfangreichen Stellenabbauplänen gab es am Dienstag keine neuen Informationen. In Medien war zuletzt von 10.000 bis möglicherweise sogar 30.000 Jobs die Rede, die im Konzern von den weltweit etwa 300.000 Beschäftigten gestrichen werden könnten. Fest stehe, so das Management abschließend in einer Frage- und Antwort-Runde, dass das nun angekündigte Kostensenkungsziel von über 20 Prozent bis 2025 nicht bedeute, dass die Stellen im Konzern auf unter 250.000 Jobs reduziert würden.

