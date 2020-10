DJ Microsoft-CEO für stärkeren Fokus auf Internetsicherheit

Von Aaron Tilley

NEW YORK (Dow Jones)--Social-Media-Unternehmen sollten nach Ansicht von Microsoft-Chef Satya Nadella einen stärkeren Fokus auf Internetsicherheit legen. Microsoft habe Erfahrung auf diesem Gebiet und hätte diese bei der Video-Sharing-App Tiktok eingebracht, hätte der Softwarekonzern den Zuschlag für die Übernehme des US-Geschäftes von Tiktok erhalten.

"Was passieren muss, ist eine wirkliche Reform der sozialen Medien, bei der die Sicherheit im Internet an erster Stelle steht", sagte Nadella am Dienstag beim CEO Council des Wall Street Journal.

Microsoft hatte im Sommer ein erfolgloses Angebot für Teile von Tiktok unterbreitet. Deren chinesischer Mutterkonzern Bytedance muss das US-Geschäft von Tiktok verkaufen, weil US-Präsident Donald Trump die populäre Plattform der Spionage für die chinesische Regierung verdächtigt. Doch Microsoft zog sich aus dem Rennen zurück, nachdem die chinesische Regierung Exportbeschränkungen für die Art von Software, die Tiktok verwendet, verhängt hatte. Dadurch wurde Microsofts Cloud-Computing-Rivale Oracle zum Favoriten für den Zuschlag.

Tiktok habe sich an Microsoft gewandt, weil das Unternehmen Hilfe benötigte, um mit den Bedenken der US-Regierung umzugehen, sagte Nadella.

Zudem reichten Verbraucherverbände in diesem Jahr bei den US-Regulierungsbehörden eine Beschwerde gegen Tiktok ein, weil die App ein Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern missachte und gegen eine frühere Vergleichsvereinbarung verstoße, indem sie mutmaßlich illegal persönliche Daten von Nutzern unter 13 Jahren gesammelt habe. Tiktok stimmte im Zuge eines Vergleichs mit den Bundesbehörden der Zahlung von 5,7 Millionen Dollar zu.

Microsoft habe Erfahrung im Umgang mit dieser Art von Problemen mit Inhalten durch seine Xbox-Spieleplattform mit überwiegend jungen Benutzern und hätte diese Erfahrung genutzt, um mit Tiktok zusammenzuarbeiten, sagte Nadella. Auch wenn Microsoft am besten für Software zu geschäftlichen Nutzung bekannt sei, hätte Tiktok gut zu Microsoft gepasst, da das Unternehmen auch Consumer-Geräte verkaufe, ein Videospielgeschäft habe und das soziale Business-Netzwerk Linkedin betreibt.

Social-Media-Akteure sollten bei der Selbstregulierung bessere Arbeit leisten und mit einer genaueren Überprüfung durch die Regulierungsbehörden rechnen, da die Regierungen nun langsam aufholten und das, was die Unternehmen entwickelt hätten, nun regulierten. Die Regulierung werde aber nie schnell genug kommen, um einige Herausforderungen zu meistern, sagte er und fügte hinzu, dass "jedes Produkt im großen Stil mit unbeabsichtigten Auswirkungen einer regulatorischen Prüfung unterzogen wird".

