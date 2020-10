Der Flugzeugbauer Boeing rechnet wegen der Corona-Krise in den nächsten zehn Jahren mit einem deutlich geringeren Bedarf an neuen Verkehrsflugzeugen. Die Nachfrage dürfte sich erst in den zehn Jahren bis zum Jahr 2039 wieder erholen, schrieb der US-Konzern in seinem am Dienstag veröffentlichten Marktausblick. So gehe es im weltweiten Passagierverkehr nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder aufwärts. Eine vollständige Erholung werde allerdings Jahre dauern.Boeing erwartet nun, dass in ...

