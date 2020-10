San Jose, Kalifornien, Usa (ots/PRNewswire) - Supermicro setzt seine Pionierstrategie mit der BlueField-2-DPU von NVIDIA fort, die softwaredefinierte, hardwarebeschleunigte Rechenzentrumsdienste auf einem Chip mit erhöhter Sicherheit und ohne CPU-Overhead ermöglicht- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Computing, Speicher, Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, hat heute seine Absicht bekannt gegeben, die neue BlueField-2-DPU (Datenverarbeitungseinheit) von NVIDIA zu unterstützen. Die BlueField-2-DPU von NVIDIA wird derzeit getestet, und Supermicro plant ein offensives Zertifizierungsprogramm für die NVIDIA-BlueField-2-DPU, das eine Vielzahl marktführender Systeme von Supermicro umfasst, die 2021 verfügbar sein sollen. Dazu gehören 1U-, 2U-, 4U-, 10U-Rackmount-GPU-Systeme, Ultra, BigTwin, 8U SuperBlade und zusätzliche eingebettete Lösungen. Die Supermicro-Produkte unterstützen die erweiterten Datenanforderungen vom Edge bis zur Cloud."Supermicro ist NVIDIAs enger Technologie-Partner und bereit, End-to-End-Cloud-Lösungen und Edge-NVIDIA-DPUs bereitzustellen", erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Indem wir die renommierten, schnellen Markteinführungsfunktionen von Supermicro nutzen, gehen wir davon aus, dass wir viele der branchenweit ersten Systeme mit der BlueField-2-DPU anbieten können, um die Leistung bei erhöhten Arbeitsbelastungen für Kunden in wachsenden dynamischen Märkten zu steigern."Viele Produkte von Supermicro nutzen die neuesten DPU-Beschleunigungstechnologien von NVIDIA. Der SuperBlade von Supermicro verfügt über GPU-Blade-Server, die auf PCIe Gen4.0 basieren, sowie einen nicht blockierenden 200-Gbit/s-HDR-InfiniBand-Switch, der die Infrastruktur bereitstellt, die DPUs benötigen, um der zentralen Verarbeitungseinheit (CPU) Datenverwaltungsaufgaben abzunehmen.Die neue BlueField-2-DPU von NVIDIA kombiniert eine programmierbare Mehrkern-ARM-CPU, ein hochmodernes 200G/100G-SmartNIC-Netzwerk, eine leistungsstarke PCIe-Schnittstelle und belastbare Netzwerk-, Speicher- und Sicherheitsbeschleuniger. Die NVIDIA-DPU übernimmt wichtige Aufgaben und gibt die Host-CPU für die Ausführung von Anwendungen frei. Gleichzeitig werden Sicherheit, Effizienz und Verwaltbarkeit für Server verbessert, die für Betriebssysteme oder Hypervisor genutzt werden."Die NVIDIA-DPUs werden zum wichtigsten Element eines sicheren, beschleunigten Rechenzentrums, eine unumgängliche Komponente der modernen Zeit", erklärte Manuvir Das, Leiter für Enterprise Computing bei NVIDIA. "Dank der Integration der BlueField-2-DPU in die zukünftige Produktpalette bietet Supermicro seinen Kunden den zusätzlichen Vorteil, der heute für den Bau des modernen Rechenzentrums erforderlich ist."Folgen Sie Supermicro auf LinkedIn, Twitter und Facebook, wenn Sie aktuelle Neuigkeiten und Ankündigungen erhalten möchten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebettete Systeme. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1307485/Super_Micro_Computer___NVIDIA.jpgPressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4726890